Ça va grimper! La 16e étape du Tour de France relie La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans ce mardi 15 septembre sur 164 kilomètres et offre les conditions rêvées pour un cyclisme offensif. Au programme notamment: 1 col de 1e catégorie, 2 de 2e catégorie pour au final 5 difficultés dont l'arrivée à Villard-de-Lans.

"La Chartreuse pourrait inspirer en nombre les échappés s’ils se sentent prêts à se lancer à l’assaut du Col de Porte. Les reliefs du Vercors présentent eux aussi toutes les caractéristiques de l’étape-piège. Un cocktail similaire servi à Villard-de-Lans en 1987 avait laissé un goût amer à Jean-François Bernard" explique Christian Prudhomme.

Le duel entre Slovènes, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), maillot jaune, et Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), à 40 secondes et maillot blanc, va prendre une autre dimension durant la troisième semaine qui mènera le peloton sur les Champs Elysées à Paris dimanche.

Derrière Rigoberto Uran compte 1:34 de retard, Miguel Angel Lopez 1:45 et Adam Yates 2:03. Donnée importante cependant les deux Slovènes sont en principe plus forts dans un contre-la-montre que les deux Colombiens et le Britannique, même si celui-ci aura lieu au sommet de la Planche des Belles Filles (5,9km à 8,5%) sur un parcours de 36,2 km samedi, à la veille de l'arrivée.

Mardi, le Tour est dans le Vercors. Dans l'un des hauts lieux de la Résistance française pendant la Seconde guerre mondiale, la course grimpera jusqu'à Villard-de-Lans, par la montée de Saint-Nizier-de-Moucherotte, classée en première catégorie et délaissée depuis la fin des années 1980.

L'ascension (11,1 km à 6,5 %), au sommet situé à 20,5 kilomètres de l'arrivée, est prolongée d'une courte descente avant le final roulant, 2,2 kilomètres à 6,5 %, pour atteindre la Côte 2000.

Dans la première partie du parcours de 164 kilomètres, le Tour traverse le massif de la Chartreuse, par le col de Porte (Km 66,5), classé en deuxième catégorie.

Villard-de-Lans (4400 habitants), dont la station de ski a été rachetée l'an dernier par l'ex-star de la NBA Tony Parker, retrouve le Tour pour la neuvième fois. Seize ans après la dernière arrivée d'étape dont le vainqueur, Lance Armstrong, banni à vie pour dopage, a été rayé du palmarès.