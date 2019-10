La présentation du Tour, comme les cadeaux de Noël 

"C’est toujours un mystère, le début d’une histoire. C’est comme une lumière qui se glisse dans le noir". On pourrait croire que le grand Pierre a rédigé ses paroles pour tous les amateurs de cyclisme, ceux qui dès la fin du Tour surfent sur le net pour assembler les pièces du puzzle de la prochaine édition. C’est devenu un jeu, très tendance depuis quelques années. Devancer les organisateurs et la présentation officielle. Une compétition entre journalistes, presqu’une course à l’armement pour pouvoir crier fièrement "je l’avais écrit" sauf qu’au fil du temps, le plaisir s’est estompé. Un journal profitait de la proximité de ses bureaux avec ceux de l’organisation pour dévoiler la carte intégrale le matin de la présentation avant d’être pris de vitesse par les internautes. Un véritable travail de fourmis pour vérifier les réservations dans les hôtels des villes concernées, une revue de presse régionale quotidienne à l’affût d’une confession d’un élu trop heureux d’accueillir le Tour et impatient de le partager avec ses citoyens, surtout si une échéance électorale précède la présentation.

En somme, pas besoin de chercher bien loin pour disposer du tracé complet quinze jours avant la diffusion du palais des congrès. Mais alors on aurait supprimé la magie de la découverte quand le parcours se dessine en 3D sur la carte de France, un peu comme si les parents annonçaient aux enfants les cadeaux qu’ils déballeront le soir de Noël.

Alors voilà quelques indices d’un tracé du Tour qui sera méridional. Départ de Nice et cap au Sud avec de la montagne dans la première semaine, les Pyrénées avant les Alpes ... et le Jura, des défis techniques pour des arrivées inédites à l’île de Ré, au grand Colombier ou au col de la Loze et un feu d’artifice inattendu la veille de Paris.

Christian Prudhomme et son équipe ont une nouvelle fois voulu surprendre, confirmant cette année encore leur dogme : la limite, c’est qu’il n’y a pas de limite.