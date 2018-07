La préface de Gérard Bulens: "Le cyclisme n'a pas besoin d'hooliganisme et Froome ne mérite pas cela"

Après l’euphorie d’hier soir à la Coupe du Monde de foot, un autre événement planétaire débute ce samedi, le Tour de France cycliste que nous suivrons de près sur VivaCité en compagnie de notre envoyé spécial Samuël Grulois. La première étape traversera la Vendée aujourd’hui. La Grande Boucle commence et... il était temps!

L'actu la plus brûlante concerne évidemment Christopher Froome sur qui tous les yeux seront rivés dès samedi. "Je pense que beaucoup de gens sont déçus", a lancé d'emblée notre consultant Gérard Bulens à propos de la participation du Britannique. "J'espère que tout le monde respectera la décision de l'UCI et l'athlète lui-même. Le cyclisme n'a pas besoin d'hooliganisme et je pense que Chris Froome ne le mérite pas."

Sur le plan purement sportif, c'est toujours le 'Kénian Blanc' qui attire l'attention et qui sera le favori de cette Grande Boucle. "C'est lui le grand favori mais d'autres coureurs peuvent venir le taquiner. Il y a une belle brochette de champions. Si Froome ne réussissait pas, c'est ouvert à beaucoup de coureurs et pourquoi pas à quelques uns de ses équipiers."

Focus ensuite sur la première étape, destinée aux sprinteurs parmi lesquels un certain Fernando Gaviria. "Il fait chaud, il y aura très peu de vent et ce sera donc une étape pour sprinteurs. Ici aussi, il y a une belle brochette de prétendants. J'ai un penchant favorable pour Gaviria car il est dans une équipe qui gagne tout pour le moment", a conclu Bulens.