La préface de Bulens: "Van Avermaet va avoir beaucoup de difficultés à garder son maillot jaune"

Le Tour de France vit toujours à l’heure belge: pour le troisième jour d’affilée, Greg Van Avermaet va s’élancer avec le maillot jaune sur le dos! Départ ce jeudi de Brest, direction la difficile côte de Mûr-de-Bretagne. Samuel Grulois a préfacé cette étape en compagnie de notre consultant Gérard Bulens.

Cette étape de 181 km pourrait réserver des surprises et même un changement de maillot, estime Bulens. "Deux kilomètres à 7% à franchir deux fois, ça offre des perspectives et je pense que Van Avermaet va avoir pas mal de difficulté à conserver son maillot jaune."

Une leadership qui devrait être mise en danger par l'équipe Quick-Step qui peut jouer sur plusieurs fronts avec Philippe Gilbert (3e à 3 secondes), Julian Alaphilippe (5e à 6 secondes) ou encore Bob Jungels (6e à 9 secondes).

"On connait les qualités de tacticien de Patrick Lefevre. Avec ces deux ascensions rapprochées, on va pouvoir faire faire des efforts à Van Avermaet. En plus de cela, il y a ce bonus qui va obliger Van Avermaet à réagir s'il ne veut pas perdre son maillot. Gilbert et Van Avermaet sont nos deux meilleurs coureurs et c'est très excitant de les voir se battre pour le maillot jaune."