La patrouille des effaceurs ou les Picasso du Tour qui transforment les attributs masculins en hiboux

Leur mission faire disparaître les messages liés au dopage, à la politique et aux attributs masculins. Et pour cela ils ont de l’imagination. Tous les jours Patrick le Nordiste et Pierre le Montois parcourent l’étape avant tout le monde à la recherche d’inscriptions ou de banderoles qui pourraient faire polémique devant les caméras.

"On efface tous les messages politiques, les messages liés au dopage mais aussi et surtout les sexes masculins. On les transforme en animaux. Soit en papillon, en abeille ou en hibou en fonction de la taille du sexe. Après notre passage le sexe a complètement disparu. Certains nous appellent les Picasso du Tour. Mais moi je ne suis pas Picasso", confie Patrick.

Les deux hommes passent donc leur journée à analyser les messages et à les effacer si besoin. En général, ils sont bien accueillis par le public. Mais impossible évidemment de tout contrôler nous dit Pierre, le collègue de Patrick. "Certaines personnes nous disent clairement qu’ils ont encore de la peinture. Et qu’ils recommenceront une fois qu’on sera parti. On ne peut évidemment pas rester à un endroit toute la journée".

Mais les deux compères ont aussi d’autres missions. Ils doivent enlever les banderoles qui n’ont pas leur place sur le parcours et vérifier que les panneaux publicitaires tiennent bien. Pierre le Montois découvre la Grande Boucle. Pour Patrick, le nordiste, c’est déjà son 8ème Tour. Le Tour, c’est son ballon d’oxygène annuel: "Dans la vie je suis croque-mort. Onze mois par an, je travaille avec des "allongés". Et un mois par an avec des bons vivants. Ça change. Je fais cela pendant mes vacances et j’adore ça".

Ces deux passionnés de vélo - et aussi un peu de peinture - auront un petit pincement au cœur en arrivant à Paris dimanche. Ils rêvent déjà tous les deux de repartir sur le Tour en 2019.