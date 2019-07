La Lanterne Rouge, la discrète compétition des derniers du Tour de France

Au Tour de France, on se bat pour gagner… mais aussi pour perdre. Le dernier coureur de la Grande Boucle fait lui aussi l’objet d’une tradition. On l’appelle la Lanterne Rouge. Ce titre fut tantôt considéré comme un 'trophée', tantôt comme grade plus 'gênant'. Voici un aperçu de ces vainqueurs pas comme les autres dans l’histoire du Tour de France.

Un Belge, détenteur du record D’où vient cette appellation de “Lanterne Rouge” pour qualifier les derniers de la compétition ? C’est une référence au feu rouge porté par le dernier convoi d’un train. Mais c’est aussi une pratique qui vient de la Chine antique où la lanterne rouge signalait les derniers soldats qui entraient dans une ville assiégée. Même si l’on qualifie à présent tous les derniers du Tour de France de 'Lanterne Rouge', l’expression a été utilisée pour la première fois par la presse lors de l’édition de 1909. En 1903, son premier lauréat théorique fut Arsène Millocheau. Cette 'récompense' possède son lot d’anecdotes. Premièrement, précisons que c’est le Belge Wim Vansevenant qui détient le record de Lanternes Rouges au Tour de France. Il fini trois fois de suite à la dernière place du classement en 2006, 2007 et 2008. Il raconte que c’est grâce à cette place de dernier qu’il a attiré les médias et est devenu célèbre. Son boulot sur le Tour était d’aider ses coéquipiers pour ensuite se relâcher et récupérer pour le lendemain.

Une course pour la Lanterne Certains coureurs se battent véritablement pour finir dernier. Marcel Ilpide arrive malheureusement à l’avant dernière place en 1929 mais parvient l’année suivante à décrocher la Lanterne Rouge. Autrefois, son vainqueur devait rouler la dernière étape littéralement muni d’une lanterne et ensuite faire un tour d’honneur à l’arrivée. En 1969, l’année où Eddy Merckx gagne pour la première fois le Tour, Pierre Matignon remporte l’étape importante au Puy-de-Dôme, avec huit minutes d’avance sur le Belge. Il était pourtant bien parti pour être la Lanterne Rouge du Tour. Le titre est finalement remporté cette année-là par André Wilhelm qui attendra 50 ans, plus précisément ce mois de juillet 2019, pour avouer, au micro de France 3, que son directeur sportif de l’époque lui avait demandé de terminer dernier après avoir crevé lors de la 4e étape. Il regrette à présent de s’être battu pour ce titre, et d’être entré en compétition avec un autre concurrent. Il confie même s’être caché dans un champ de maïs pour perdre du temps. En 1999, Jacky Durand finit dernier au classement et remporte pour la seconde fois consécutive le Prix de la combativité. Dans la série des Lanternes Rouges, il y a aussi une tradition familiale surprenante. On se rappelle de l’histoire des frères Flores. En 2002, Igor termine à la dernière place lors de son seul et unique Tour de France. Trois ans plus tard, son frère Iker devient à son tour la Lanterne Rouge.

Les derniers seront les premiers L’intérêt médiatique de cette place est parfois recherchée par les coureurs. Dans "Les Lanternes Rouges Du Tour De France" de Didier Beoutis, en 1997, la Lanterne Rouge du Tour, Philippe Gaumont, expliquait sincèrement que son objectif était de se retrouver dernier du classement grâce à un stratagème recherché mis au point par lui et son équipe. Il a donc simulé qu’il était malade pendant la course, plié en deux sur son vélo, afin de perdre les minutes qui le séparait du trophée de perdant. A l’arrivée, il atteint son but et devient la cible des journalistes. Certains coureurs entraient aussi en compétition pour le titre, comme ce fut le cas en 1979 entre Philippe Tesnière et Gerhard Schonbacher. Ce dernier finira par décrocher la Lanterne. Enfin, plus récemment, en 2018, l’Américain Lawson Craddock est victime d’une chute qui lui déboîte l’omoplate et le blesse à l’arcade sourcilière. Il décide de poursuivre la compétition et de créer une cagnotte pour chaque étape qu’il arrivera à terminer. Ses gains ont été reversé au vélodrome de ses débuts. C’est le premier à être la Lanterne Rouge de la première à la dernière étape. Ce prix de dernier de la Grande Boucle, comme nous avons pu l’apercevoir, est fort plébiscité. Mais cette véritable bataille n’a pas toujours été au goût des organisateurs du Tour. Ils le montrent clairement plusieurs fois dans les années 80 lorsque chaque coureur qui occupait la dernière place était éliminé. Une pratique qui sera tout de même vite abandonnée. Il ne faut en effet pas dénigrer ces coureurs. Ce sont des cyclistes à part entière, ceux de l’ombre, présents pour servir leur équipe et se sacrifier pour le leader. Leur ambition n’est pas personnelle mais collective. En plus, vu les délais à respecter pour ne pas être éliminé, il n’est pas si facile de terminer dernier.