La der des der d'un Tour de France qui, quoi qu'il en soit, restera historique! Réussir à l'organiser constituait déjà une victoire en soi. Réussir à le clôturer l'est tout autant!

"On vit l’émotion à plein régime sur la dernière étape, explique le directeur du Tour Christian Prudhomme. Avec légèreté en début de course, l’heure étant à la célébration, aux félicitations et même à la dégustation de champagne. Avec le plaisir de redécouvrir chaque année l’Île-de-France et Paris vues d’en haut ensuite. Avec des frissons enfin, le bouquet des Champs-Élysées étant l’un des plus convoités de la planète sprint. Ᾱ moins que…"

Départ en mode cyclotouriste pour les rescapés du peloton à 15h45 depuis Mantes-la-Jolie qui accueillera pour la première fois le Tour. Une étape finale d'une capitale à l'autre car, peu le savent, mais Mantes-la-Jolie fut brièvement considérée comme la capitale de la France au XVIe siècle. Le roi Henri IV y installa durant trois années son quartier général en vue de la conquête de Paris, qui eut lieu le 22 mars 1594.

Retour au Tour après ce détour loin d'être un détail! L'arrivée ce dimanche est prévue en début de soirée vers 19h. Sportivement, c'est le sprint le plus disputé de l'année. Peut-être l'un des plus techniques aussi avec ce passage de l'asphalte aux pavés des Champs-Elysées. Il sera aussi intéressant d'observer comment les organisateurs vont gérer la foule en cette année particulière et comment ils parviendront à donner du faste aux dernières cérémonies protocolaires de ce Tour 2020. Une étape incontournable!