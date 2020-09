La compassion du peloton après l'énorme défaillance de Bernal : "C'est triste à voir…"

Elissonde après la défaillance de Bernal : "Je ne m'en réjouis pas..." - Tour de France -... Même topo du côté de Kenny Elissonde, le grimpeur de poche, lieutenant qui a accompagné Richie Porte dans l'ascension et qui était donc aux premières loges pour assister à la défaillance de Bernal : "On s'attendait à des surprises vu le côté particulier de ce Tour. J'avais déjà cru voir Bernal un peu moins bien dans la première ascension. Quand je l'ai vu, j'ai dit à l'oreillette qu'Egan avait l'air peu en forme, mais bon il fait ça souvent de reculer pour remonter par après. Mais bon au final, il a vraiment lâché. Je ne m'en réjouis pas, quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, c'est des journées difficiles..."