La Belgique peut frapper partout sur le Tour, Rodrigo Beenkens livre son analyse

" On n’a peut-être pas un gars pour viser le général, c’est peut-être la dernière année, mais on sait qu’on peut gagner sur tous les terrains. Au sprint, dans les étapes accidentées, dans les étapes pour baroudeurs, en moyenne montagne voire en haute montagne quand on se réfère aux performances de de Gendt au Chalet Reynard (Mont Ventoux) ou au Stelvio ".

​​​​​​On sait qu’il n’a pas connu une préparation idéale avec son opération à l’appendice mais il reste notre plus belle chance de victoire d’étapes. C’est d’abord dans les deux chronos qu’on peut attendre van Aert. Un Belge n’a plus gagné un contre-la-montre sur le Tour depuis 1985 (Vanderaerden). Ensuite, le champion de Belgique l’a annoncé, les deux premières arrivées lui conviennent à merveille. Si la logique est respectée on devrait retrouver van Aert, Alaphilippe et van der Poel dans le final de la première étape avec au bout le premier maillot jaune du Tour 2021.

Depuis l’époque Steels et Nelissen, la Belgique n’a plus jamais connu une telle richesse au sprint. Dans un bon jour, Tim Merlier peut battre n’importe quel sprinter. Il sort d’un Giro qu’il a découvert et où il s’est imposé (Novara). En cas de victoire sur le Tour, il pourrait rejoindre Rik Verbrugghe, dernier Belge à avoir remporté une étape sur les deux grands tours la même année. C’était en 2001. Merlier a 28 ans mais est un " jeune " sur la route. A côté de lui et dans la même équipe, on retrouve Jasper Philipsen . A 23 ans, ce ne sera pas son premier tour, il y est déjà venu en 2019 et il avait laissé voir des très bonnes choses. Sur la Vuelta en 2020, il a remporté une étape en troisième semaine c’est la preuve qu’il peut parfaitement monter en puissance au fil des jours.

Thomas De Gendt reste Thomas De Gendt. Il sortira souvent et sans doute aussi quand on ne l’attend peut-être pas. Il a souvent réussi des coups dans les épreuves par étapes. On connaît son endurance sur trois semaines. Et enfin, il y a le gamin, Brent Van Moer . Sur le Dauphiné, j’ai vraiment été sous le charme. Il a confirmé tout le bien que je pensais de lui.

Pour Philippe Gilbert , son histoire avec le Tour est particulière. Il a dû abandonner lors de ses trois dernières participations , son dernier tout complet remonte à 2013, mais, lorsqu’on connaît son caractère et son sens du devoir, on peut être certain que Gilbert va se mettre au service de l’équipe quand il le faudra… mais il jouera aussi sa carte dès qu’il en aura l’occasion.

Et puis, il y a Victor… Ah Victor… Depuis qu’il a compris qu’il ne pouvait plus prétendre à la victoire dans les " contre-la-montre " avec l’arrivée des Ganna ou autre Evenepoel, Campenaerts a modifié sa façon de courir. Il va disputer son deuxième grand tour en deux mois et demi. Il s’est imposé au Giro en se glissant dans une échappée, c’est sans doute ce qu’il devra faire encore ici, un peu comme de Gendt.

Edouard Theuns et Jasper Stuyven sont deux garçons rapides mais ils risquent d’être un peu juste lors des arrivées au sprint. Il faut aussi ajouter le paramètre Pedersen. Il faudra voir quand l’équipe Trek voudra jouer la carte du Danois au sprint. Pour Stuyven, je pense que sa victoire à San Remo l’a libéré. Je pense qu’on peut être ambitieux avec lui. Si on regarde les chiffres, Jasper Stuyven c’est 17 Top 10 sur des étapes du Tour.

On ne se souvient pas trop de sa performance en 2019 car c’est Dylan Teuns qui avait gagné l’étape qui arrivait à La Planche des belles filles et Ciccone y avait pris le maillot jaune mais Xandro Meurisse s’était classé troisième pour son premier Tour. Il avait encore été 7e à St Etienne et 8e à Epernay. C’était une belle surprise. Depuis, il a changé d’équipe et on n’a plus beaucoup de références. Il a signé une 17e place au Tour de Suisse c’est intéressant mais ce n’est pas suffisant pour se faire une idée précise.

Autre garçon qui reste une énigme, c’est Dylan Teuns. Il a remporté l’étape de la Planche des Belles filles en 2019, mais je ne sais pas où il en est aujourd’hui. On connaît ses qualités mais on n’a aucune référence sur sa condition.

Comme Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert, Jan Bakelants a déjà connu la victoire d’étape et les honneurs du maillot jaune sur le Tour. Il n’est plus revenu sur le Tour depuis 2017 mais son expérience sera très utile dans son équipe.