RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo intégral la 18ème étape du Tour de France qui reliera Embrun à Valloire sur 208 kilomètres. Départ de la course à 11h25.

Vars, Izoard, Galibier: trois grands cols des Alpes, tous au-dessus de 2.000 mètres, sont à escalader jeudi sur les 208 kilomètres de la 18e étape du Tour de France, entre Embrun et Valloire.

Après Vars (1re catégorie), la course enchaîne par l'Izoard, grimpé par son versant le plus spectaculaire à partir de la vallée du Guil. L'ascension hors catégorie, longue de 14,1 kilomètres (à 7,3 %), passe par le site classé, grandiose et lunaire, de la Casse déserte, où une stèle rappelle les exploits de Fausto Coppi et Louison Bobet.

La descente vers Briançon précède la très longue montée vers le Lautaret, marche-pied du monumental Galibier qui culmine à 2.642 mètres d'altitude. Le sommet du col géant est distant de 19 kilomètres, par une descente rapide et spectaculaire, de l'arrivée.

Valloire n'a accueilli qu'une seule fois une arrivée d'étape, en 1972 (victoire de Merckx). En 2011, Andy Schleck s'était imposé au sommet du Galibier après être passé à l'attaque de loin dès l'Izoard.

Départ d'Embrun à 11h10, lancé à 11h25, arrivée à Valloire vers 17h17 (moyenne calculée à 35 km/h).