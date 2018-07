La 16e étape du Tour neutralisée après une manifestation des agriculteurs

La 16e étape du Tour de France a été neutralisée par les organisateurs à 187 kilomètres de l'arrivée à la suite de jets de gaz lacrymogène au passage du peloton, selon radio Tour.



Des agriculteurs ont voulu utiliser la caisse de résonance de la Grande Boucle pour faire passer leur message et exprimer leur mécontentement contre la baisse de certaines aides financières.



Des bottes de paille étaient visibles sur la route. La police est intervenue pour mettre un terme à cette manifestation et a fait usage, selon ASO, de gaz lacrymogènes avant l'arrivée du peloton. Il ne s'étaient pas totalement dissipés au moment où les coureurs sont arrivés.



De nombreux coureurs ont été touchés par ses gaz et ont eu besoin de soins (des gouttes, de l'eau pour nettoyer les yeux). La course a donc été neutralisée par ASO pendant un bon quart d'heure.



La course a ensuite pu reprendre ses droits.