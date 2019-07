L'histoire des maillots du Tour de France, un véritable patrimoine

Cette année, pour la 106e édition du Tour et les 100 ans du maillot jaune , ce dernier est différent chaque jour afin de représenter les monument du Tour de France et ses grands champions.

Le maillot jaune , vous l’avez peut-être entendu, fête cette année ses 100 ans . Il fut porté pour la première fois lors de la première étape du Tour en 1919 par Eugène Christophe , soit 17 ans après la création de la Grande Boucle. Son invention, on l’a doit à Henri Desgrange , le créateur du Tour de France , qui eut un jour l’idée de faire porter un maillot distinctif par le premier du classement général. Sa couleur jaune est attribuée aux pages du journal l’Auto, appartenant à Desgrange. C’est sans étonnement que le coureur ayant porté ce maillot le plus souvent, soit 111 fois, c’est Eddy Merckx .

Le maillot vert, le meilleur sprinteur

Peter Sagan, probable futur recordman du maillot vert. - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Ce maillot est porté par le coureur occupant la première place du classement par points lors du Tour de France. Il est par de ce fait attribué au meilleur sprinteur du Tour.

Mais faisons un petit retour en arrière. Au début du siècle dernier, le Tour de France a été animé par plusieurs scandales. C'est pourquoi la troisième édition voit ses règles modifiées. De 1905 à 1912, le vainqueur n’est plus déterminé par le temps mais par les points récoltés en fonction de leur classement à la suite de chaque étape. Après 1912, le système est à nouveau modifié en faveur du classement au temps, toujours d’actualité.

C’est en fait en 1953, pour les 50 ans du Tour, que le classement par point est réintroduit, en second plan par rapport au maillot jaune. Il est tout d’abord sponsorisé par “A la belle jardinière”, un magasin de confection de vêtements sur mesure. Depuis, le sponsor a changé plusieurs fois, et actuellement, c’est la marque de voiture Skoda qui est affiché sur le maillot. Son premier porteur fut le Suisse Fritz Schaer. Les coureurs qui l'ont porté le plus de fois sont Erik Zabel de 1996 à 2001, à égalité avec Peter Sagan, qui brigue une nouvelle victoire du maillot vert cette année, et sera potentiellement le futur détenteur du record.