L'éternel perfectionniste Van Avermaet déçu de sa quatrième place : "J'espérais finir plus proche"

Derrière le trio de tête, Alahilippe-Yates-Hirschi, le peloton a sprinté ce dimanche à l'arrivée de la 2e étape pour arracher une place d'honneur. Au final, c'est Greg Van Avermaet qui a réglé la meute derrière lui et ainsi raflé une 4e place.

Une maigre récompense, celle d'une place au pied du podium, qui ne satisfaisait évidemment pas le perfectionniste qu'est Greg Van Avermaet : Je suis déçu. Tout compte fait, c'était une meilleure journée que celle d'hier. C'était une étape très difficile avec beaucoup de dénivelé, mais cela ne m'a pas dérangé. On pouvait gagner cette étape et prendre le jaune donc j'ai tout donné, comme si c'était une course d'un jour et malheureusement trois coureurs sont restés devant".

Au final, le Belge a dû s'avouer vaincu, piégé par le trinôme qui avait anticipé la course quelques kiomètres plus tôt.

"C'était les trois plus forts, mais dans une course tout peut arriver et j'ai joué ma carte au sprint", a poursuivi Van Avermaet. "Je suis un peu déçu. Si vous vous rapprochez à ce point à la fin, après une étape comme celle-ci avec des cols et des grimpeurs comme ceux-là, on s'attend a finir plus proche de la victoire. Mais c'est ainsi et je ne peux pas le changer. J'espère qu'il y aura encore d'autres opportunités et j'espère que ce n'était pas ma dernière chance de gagner une étape" a-t-il conclu.