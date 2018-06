L'équipe BORA-Hansgrohe de Peter Sagan pour le Tour est connue

Les sept coureurs de BORA-Hansgrohe qui doivent contribuer à la conquête du sixième maillot vert du champion du monde slovaque Peter Sagan au Tour de France cycliste (7-29 juillet) sont connus. Leur chef de file slovaque, exclu de l'épreuve à l'issue de la 4e étape l'an dernier pour avoir donné un coup de coude à Mark Cavendish, visera également un neuvième succès d'étape.

A ses côtés au départ à Noirmoutier, il sera encadré par l'Allemand Marcus Burghardt, l'Italien Daniel Oss, les Autrichiens Gregor Mühlberger et Lukas Pöstlberger, et les Polonais Rafal Majka, Maciej Bodnar et Pawel Poljanski.

Bodnar, 33 ans, avait remporté le contre-la-montre de la 20e étape du Tour l'an passé à Marseille. Son compatriote Majka, 28 ans, dont ce sera la cinquième participation, avait abandonné à mi-course l'an dernier. Vainqueur de trois étapes et de deux maillots à pois (en 2014 et 2016) sur le Tour, il doit porter haut les couleurs de l'équipe allemande en montagne.

Burghardt, 35 ans, champion d'Allemagne, est le capitaine de l'équipe à l'occasion de son dixième Tour. Il avait gagné la 18e étape à Saint-Etienne en 2008, et n'a jamais abandonné. Daniel Oss retrouvera le Tour pour la première fois depuis 2015 tandis que Mühlberger le découvrira à 24 ans. Enfin Pöstlberger, vainqueur d'étape et maillot rose lors du Giro 2017, complète cette sélection.