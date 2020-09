L'éclosion de Pogacar, la faillite de Jumbo, nos spécialistes tirent le bilan du Tour de France

Tour de France : "Pogacar a bénéficié de son insouciance, Roglic a craqué sous la pression" - © Tous droits réservés

Tour de France : "Pogacar a bénéficié de son insouciance, Roglic a craqué sous la pression" -... Le Tour de France se termine ce dimanche sur les Champs Elysées. Trois semaines intenses et un dénouement renversant, les coureurs ont offert un fabuleux spectacle. Rodrigo Beenkens tire le bilan de cette 107e Grande Boucle en compagnie de Samuël Grulois et de nos consultants Cyril Saugrain et Gérard Bulens. L'éclosion du phénomène Pogacar, les inévitables doutes sur sa performance, la faillite de Jumbo-Visma, et le futur duel avec Remco sont quelques uns des thèmes abordés par notre équipe.