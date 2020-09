Küng : "Si le système de bulle fonctionne, il n'y aura pas de souci"

Le Tour de France est reparti mardi sans son directeur Christian Prudhomme mais avec la totalité des coureurs, pour la 10e étape qui relie l'île de Ré à l'île d'Oléron, au lendemain du repos en Charente-Maritime. Christian Prudhomme a été déclaré positif au coronavirus, bien qu'asymptomatique, et s'est retiré de l'épreuve pour une durée d'une semaine.

"On s'est dit que si notre système de bulle fonctionne, il n'y aura pas de souci. Tout le monde fait le nécessaire et donc je ne suis pas surpris par cette nouvelle (ndlr : aucun cas positif chez les coureurs)", a indiqué Stefan Küng à notre micro.

Et le coureur FDJ d'ajouter : "On a passé une bonne journée de repos, la première étape dans les Pyrénées était décevante pour toute l'équipe. Mais ça arrive, ça fait partie du cyclisme. C'est dommage, on se prépare pour le Tour et dès le premier jour avec la chute de Thibaut Pinot, tout s'écroule. Mais il y a encore des étapes à aller chercher et on va se battre jusque Paris. J'ai dit à Pinot que même s'il a eu un jour où ça ne fonctionnait pas, on lui faisait toujours confiance. On sait qu'il y a des hauts et des bas et que physiquement il est capable de faire des très bonnes choses. On lui a dit qu'on allait le soutenir dans les bons comme les mauvais moments."