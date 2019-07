Jumbo-Visma, Ineos et Deceuninck-Quick Step visées par un contrôle antidopage avant la 18e étape

Les contrôleurs antidopage de l’UCI n’ont pas chômé ce matin. Des coureurs de Jumbo-Visma, Ineos et Deceuninck-Quick Step ont reçu la visite des médecins avant le départ de la 18e étape du Tour de France, la première dans les Alpes.



Selon les médias néerlandais, Steven Kruiswijk, 3e du Général, Laurens De Plus et George Bennett, ses lieutenants en montagne, sont les coureurs qui ont été contrôlés chez Jumbo-Visma dans le bus moins d’une heure avant le départ.



La journée des contrôleurs avait débuté bien plus tôt. Thomas Sijtsma, journaliste néerlandais affirme qu’Ineos, l’équipe d’Egan Bernal et Geraint Thomas, a été visitée avant le déjeuner. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), le maillot jaune, a lui été "cueilli" au réveil à 6h30 pour accomplir "son devoir".