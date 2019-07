Jumbo-Visma conteste le retard de Kruijswijk, les écarts se resserrent

19ème étape : St-Jean-de-Maurienne > Tignes : Course arrêtée, Bernal maillot jaune - Tour de... Egan Bernal (Ineos) s'est emparé du maillot jaune lors de la 19e étape du Tour de France. Une étape amputée de sa partie finale en raison d'une tempête de neige et de grêle et d'un éboulement. La route était tout simplement impraticable. Les organisateurs ont décidé d'arrêter la course et de prendre les temps au sommet du col de l'Iseran. Egan Bernal y est passé en tête devant Simon Yates. A cet instant, il avait 1 minute d'avance sur un groupe de six coureurs et surtout 2 minutes et 7 secondes sur Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Un écart suffisant pour que le Colombien s'empare du maillot jaune.