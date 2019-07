Julian Alaphilippe mis à l'amende après avoir zappé la presse mardi

3 questions à Frédéric : "Alaphilippe zappe les interviews ? Il essaie de récupérer le plus... Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a remporté sa deuxième étape sur ce Tour 2019. L'Australien est le premier sprinter à doubler la mise, le plus régulier depuis le départ aussi. Au pied des Arènes de Nîmes, il a imposé sa pointe de vitesse et a devancé Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) et Dylan Gronewegen (Jumbo-Visma). Le maillot jaune de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) n'a pas été mis en danger malgré la chaleur étouffante. Analyse en trois questions avec Frédéric Amorison, consultant RTBF.