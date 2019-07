Julian Alaphilippe: "J'ai envie de me faire plaisir"

C'est un Julian Alaphilippe détendu et souriant qui s'est présenté jeudi à la conférence de presse de son équipe Deceuninck - Quick-Step à deux jours du début du 106e Tour de France à Bruxelles. Le puncheur français, lauréat du maillot à pois en 2018, arrive "un peu plus relax" après une première partie de saison couronnée de nombreux succès. "Je suis très motivé, la forme est au rendez-vous. J'ai désormais hâte que ça commence", a déclaré le Français de 27 ans.

Vainqueur de deux étapes de montagne et lauréat du maillot à pois lors de la dernière Grande Boucle, Alaphilippe a souligné l'importance des premiers jours de course. "La première semaine va déterminer la suite. Le contre-la-montre sera évidemment très important pour nous. L'étape d'Épernay (la 3e, ndlr), avec un final qui me correspond bien, pourra servir à me tester. Mon optique sur ce Tour? Les victoires d'étapes et pourquoi pas le maillot à pois par après", a lancé le Français.

Le puncheur voit sûrement en cette arrivée à Épernay, avec les 500 derniers mètres à 8%, la possibilité d'endosser la maillot jaune de leader. "Si je peux tenter le maillot jaune la première semaine, ce serait incroyable. Je ne vais pas courir pour le général mais il existe une chance de prendre le jaune en début de Tour. Cela reste quelque chose de très spécial et si l'opportunité se présente, il faudra la saisir. Mais ce sont les jambes qui décideront. Je prendrai la course jour après jour."

Les nombreuses victoires d'Alaphilippe en début de saison, lauréat entre autres des Strade Bianche, de Milan-Sanremo ou encore de la Flèche Wallonne, permettent au coureur d'arriver "un peu plus relax" sur le Tour. "J'ai rempli mes objectifs, voire plus. J'ai juste envie de me faire plaisir et courir comme je suis capable de le faire pour aller chercher des résultats. Ces victoires m'enlèvent un peu de pression mais cela donne faim. On en veut toujours plus."

Avouant avoir terminé la première partie de sa saison "bien fatigué", Alaphilippe sent que sa forme est ascendante. "Au Dauphiné, je commençais à me sentir bien. J'étais d'ailleurs très content d'avoir gagné une étape", a conclu celui qui sera un des trois leaders désignés chez Deceuninck - Quick-Step avec le sprinteur italien Elia Viviani et l'Espagnol Enric Mas, prétendant à un classement général.