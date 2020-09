Julian Alaphilippe est ambitieux mais ne veut pas "finir trop fatigué" avant les Mondiaux

Julian Alaphilippe en maillot jaune après la 2e étape - Tour de France - 30/08/2020 Il faisait partie des éventuels favoris et il a tenu son rang. Sorti du peloton à 13 kilomètres de l'arrivée en compagnie d'Adam Yates et de Marc Hirschi, Julian Alaphilippe a brillamment remporté la 2e étape du Tour à Nice. Le Français fait coup double et s'adjuge, comme l'année dernière, le maillot jaune. Très ému, Alaphilippe savourait cette victoire après la course, lui qui ne s'était pas encore imposé cette saison : "Je suis resté sérieux et je ne me suis pas découragé, mais la victoire me manquait".