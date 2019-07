Jour de détresse pour Romain Bardet dans le Soulor et le Tourmalet

- @LeTour



L'équipe a vécu l'une des journées les plus difficiles sur le Tour de France. Mais elle a donné une belle leçon de solidarité.



The team had one of its toughest days in the Tour de France. But our riders gave a great lesson of solidarity.#allezALM - ALM / KBLB pic.twitter.com/IOREODnS2K