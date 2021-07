Jérôme Pineau : "Avec une préparation et une équipe autour de lui, van Aert peut remporter le Tour"

Ce mercredi, Wout Van Aert a remporté l’une de ses plus belles victoires au Tour de France en domptant par deux fois le Mont Ventoux. Le Belge décroche sa 4e victoire sur la Grande Boucle. Lors de l’émission Complètement Tour, David Houdret et Jérôme Pineau, manager de B&B Hotels - Vital Concept son revenu sur la victoire du Belge.

Ce mercredi, Wout van Aert a remporté l’une de ses plus belles victoires au Tour de France en domptant par deux fois le Mont Ventoux. Le Belge décroche sa 4e victoire sur la Grande Boucle.

Lors de l’émission Complètement Tour, David Houdret et Jérôme Pineau, manager général de B&B Hotels - Vital Concept sont revenus sur la victoire du Belge.

Vous les Belges, vous avez un très grand coureur

"Aujourd’hui, c’était magnifique, le Tour a besoin de ce genre de journée. Je me suis mis à la place de van Aert qui a dû apprécier la dernière descente. Et puis j’ai pensé aussi à ceux qui étaient derrière. Ce sont des êtres à part, ils sont courageux et ça fait du bien au sport."

Si le manager n’a pas gagné l’étape avec l’un de ses coureurs notamment, il ajoute sur les qualités de van Aert : "On a tenté aujourd’hui, mais on a été moins bien dans la montée du Ventoux. On est satisfait, même si on court toujours derrière cette victoire d’étape. Et puis vous les Belges, vous avez un très grand coureur, un grand champion qui s’est imposé au Ventoux et c’est très bien pour le Tour aussi. Il a démontré toute la classe qu’il a. Quel que soit le vélo qu’il utilise, il est parmi les meilleurs. Et aujourd’hui, ce n’est pas étonnant de le voir s’imposer."