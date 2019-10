"Je n'ai jamais vu Chris Froome aussi motivé", avance son manager Brailsford - © JEFF PACHOUD - AFP

Tour de France : le parcours 2020 est dévoilé - JT 13h - 15/10/2019 En sport, les organisateurs du Tour de France ont dévoilé ce mardi midi le prochain parcours. La course partira de Nice le 27 juin prochain. Arrivée à Paris le 19 juillet. Et pour une fois, les coureurs ne quitteront pas le sol français. On découvre le parcours dans sa globalité.