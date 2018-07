Jasper Stuyven: "Un peu déçu après l'étape de dimanche"

Jasper Stuyven s'est distingué dimanche lors de l'étape menant les coureurs du Tour de France à Roubaix. Mais son attaque n'a pas été couronnée de succès. "Je suis toutefois heureux que la victoire est revenue à notre équipe avec John Degenkolb", a-t-il indiqué lundi, lors de la journée de repos.

"J'avais pointé cette étape de dimanche", a affirmé le coureur. "Je savais que je pouvais réaliser quelque chose sur un secteur pavé. J'ai donc saisi ma chance. Je ne voulais surtout pas finir au sprint contre Gaviria et Sagan, car nous aurions couru cette étape pavée pour rien. Je voulais donc faire la course, surtout avec les jambes que j'avais. Mais je n'ai reçu aucun soutien. C'est dommage. Un peu plus tard, John, Greg et Yves sont partis et j'ai donc joué le jeu d'équipe. Je suis un peu déçu par mon résultat personnel, mais je suis content que la victoire est revenue à l'équipe. Je sais aussi ce que cette victoire signifie pour John. Je suis donc à l'aise avec ça. Nous avons réalisé une très bonne course en équipe et nous devons nous souvenir de ça."

Lors de la journée de repos, Stuyven a indiqué avoir beaucoup dormi, jusqu'à 10h00 du matin. Un coéquipier a dû le réveiller et le coureur belge a manqué le petit entraînement avec l'équipe. "Ensuite, j'ai pris un lunch avant la conférence de presse. Je vais ensuite encore me reposer avant le massage". Stuyven ajoute qu'il n'a reçu aucune visite pendant cette journée de repos. "Je trouve que ce n'est pas nécessaire pendant le Tour. Cela n'offre que peu d'avantages car on ne peut voir sa famille que très peu de temps et ce n'est pas très reconnaissant envers elle. Ce n'est donc pas nécessaire."

Le peloton sera dans les Alpes mardi. "A partir de maintenant, il n'y a plus beaucoup d'opportunités pour moi, sauf peut-être dans les 13e et 18e étapes. Mais il est possible que seulement 70% du peloton réussisse à passer la montagne. J'aiderai Bauke (Mollema) là où je le peux, pour le mettre dans une bonne position sur la première ascension. Mais je ne serai pas capable d'en faire beaucoup plus pour lui après, parce que je ne suis pas un grimpeur."