Jasper Stuyven : "Tout le monde a l'air fatigué dans le peloton"

Jasper Stuyven a dû se consoler avec la cinquième place mercredi à Privas lors de la cinquième étape du Tour de France. "Notre préparation au sprint était un peu bancale", a avoué le coureur de Trek-Segafredo après la course.

L’étape entre Gap à Privas a ressemblé à une balade, sans aucune échappée. "Une journée tranquille même si on sait que la fin sera folle", a expliqué Stuyven. "Avec toute l’équipe nous étions prêts mais Mads Pedersen n’a pas eu de chance à 10 kilomètres de la fin et a dû changer de vélo. Ce qui a demandé beaucoup d’efforts. A 2 kilomètres, Eddie et Mads étaient encore avec moi et en une fraction de seconde, je ne les ai plus vus. J’ai donc dû continuer tout seul et me débrouiller. Nous aurions pu faire mieux aujourd’hui mais nous avons essayé et je suis cinquième".

"Je me suis senti vraiment bien aujourd’hui. Même si j’ai été surpris que ce soit si calme. Tout le monde a l’air fatigué dans le peloton après ces quatre jours de course. Habituellement, ce phénomène se rapproche d’un jour de repos mais déjà maintenant, il y a pas mal de coureurs avec des douleurs aux jambes. Ça pourrait expliquer cette chevauchée assez étrange" a ajouté Stuyven, 2e Belge de l’étape remportée par Wout van Aert.