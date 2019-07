Jasper Philipsen, premier coureur belge à quitter le Tour de France

Jasper Philipsen ne prendra pas le départ de la 12ème étape du Tour de France, a annoncé mercredi son équipe UAE Team Emirates, qui veut préserver son jeune coureur alors que de dures étapes de montagnes sont au programme dans les prochaines jours.

Le sprinteur belge de 21 ans, qui était le plus jeune coureur au départ de cette Grande Boucle, est le premier de nos 21 compatriotes à quitter le Tour de France 2019.

"Nous le surveillons de près", a expliqué Inigo San Millan, head of the performance de UAE Team Emirates. "Ce Tour est dur pour tout le monde, d'autant plus pour un néophyte. Les prochains jours seront très durs et chauds, et la montagne ne sont pas le terrain de prédilection de Philipsen. Il a déjà très bien roulé et a effectué des pas en avant comme coureur. Chaque jour, il a participé au sprint pour lui-même ou en étant au service d'Alexander Kristoff. A l'avenir, il deviendra l'un des meilleurs coureurs du peloton. Il reviendra au Tour à pleine puissance. Mais comme nous travaillons vraiment son développement, nous avons décidé de lui donner du repos."

Jasper Philipsen était 112ème du général. Mercredi, il a terminé septième du sprint. Il s'agissait de son troisième Top 10 sur ce Tour de France.