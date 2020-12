Jacques Marinelli, le plus ancien porteur du maillot jaune encore en vie, fête ses 95 ans

Ils sont 294 coureurs à avoir porté au moins un jour le maillot jaune dans l’histoire du Tour de France. Jacques Marinelli est les plus anciens détenteurs de la précieuse tunique encore en vie. La Grande Boucle lui rend hommage en ce 15 décembre pour ses 95 ans.



Marinelli a passé 6 jours en jaune sur le Tour 1949. Il a pris le pouvoir au Général à l’issue de la 4e étape et a cédé le maillot à Fiorenzo Magni, vainqueur à Pau. Fausto Coppi s’imposera cette année-là à Paris devant Magni et Marinelli.



Avec le maillot sur le dos "on vous prend pour le bon Dieu"



"J’étais certain de faire quelque chose de bien. Mais de là réussir un exploit (porter le maillot jaune). Pour moi, c’était le Graal, c’était un miracle", se souvient-il. "On se demande qu’est-ce qu’il se passe. On a du mal à réaliser. Quand on court pour conserver quelque chose qu’on a eu temps de mal à acquérir, ça donne du pouvoir. Et puis il y a la foule. On vous applaudit, on vous prend pour le bon Dieu. Ça donne des forces. Ça a changé toute ma vie. Encore maintenant. Le maillot jaune c’est le Pérou".



Marinelli n’est pas le porteur du maillot jaune le plus âgé. Antonin Rolland a 96 ans, mais il a enfilé la tunique dorée en 1955.