Isabelle, la "maîtresse du temps" sur le Tour - Cyclisme - 11/07/2019 Elle participe à son 2ème Tour de France. Isabelle Barthe-Franquin est l’une des rares femmes présentes dans la course. La Française, ingénieure sanitaire dans la vie de tous les jours change de casquette au mois de juillet. Cette passionnée de cyclisme prend congé durant l’été pour remplir la mission d’ardoisière sur la grande boucle. Après une première expérience en 2017, la Lorraine est donc repartie pour un tour. Un tableau noir, une craie et le tour est joué. Pendant 3 semaines, elle enfile une combinaison jaune, un casque et grimpe sur la moto pour communiquer les éarts aux coureurs sur les routes de France.