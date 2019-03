Insolite: Les trois frères Vervaecke et le cyclisme

Les Vervaecke ont constitué une fameuse famille de champions flandriens avant la deuxième guerre mondiale. Félicien, le cadet, était le plus doué. Il fut inspiré par ses frères, Alidor, professionnel dans les années 20, et surtout Julien, son aîné de neuf ans.

Julien Vervaecke (1899-1940) remporta deux étapes sur le Tour où il termina cinquième en 1928 et gagna Paris-Roubaix deux ans plus tard... sur le tapis vert. En 1940, au cours de la retraite des alliés, il fut arrêté par des soldats polonais appartenant à un détachement de l’armée britannique, pour avoir voulu s’opposer à la réquisition de son mobilier, qui devait servir à ériger une barricade. Emmené à Roncq, dans le Nord de la France, il y fut abattu.

Félicien Vervaecke (1907-1986) participa de son côté à 7 éditions du Tour de France, entre 1932 et 1939. Il monta à trois reprises sur le podium final (3e en 1935 et 1936, 2e en 1938) et porta le tant convoité maillot jaune durant 6 jours. Outre 10 victoires d'étapes sur le Tour, il enleva une étape du Giro 1934. Il prit la 3ème place de Liège-Bastogne-Liège en 1938 et la 3ème place du Tour des Flandres en 1934.