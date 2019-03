Insolite: Abdel-Kader Zaaf, le "zouave du peloton" gagné par les effluves d'alcool

C’est le 27 juillet 1950 lors de la treizième étape du Tour, entre Perpignan et Nîmes, que le cycliste algérien Abdel-Kader Zaaf rentre dans la légende du Tour en connaissant une mésaventure tragi-comique.

Accablé par la fatigue, la chaleur caniculaire et surtout l’ingestion d’amphétamines, l’Algérien s’écroule au bord de la route, victime d’un malaise. Des vignerons qui se trouvent dans le coin l’adossent contre un platane et, sans eau sous la main, l’aspergent de vin. Retrouvant ses esprits mais gagné par les effluves de l’alcool, il enfourche son vélo et s’en va titubant dans le sens inverse de la course jusqu’à ce qu’il rencontre le camion balai ! Sa popularité en ressort grandie. On l’appelle désormais la " zouave du peloton ".

Au total il a participé à 4 Tours de France (1948, 1950, 1951 et 1952). Lanterne rouge en 1951, la seule grande boucle qu'il termine, il exploite parfaitement son image pour se faire inviter dans de nombreux critériums d'après-Tour.