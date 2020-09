"Il est impressionnant" : Van der Poel élogieux envers son grand rival Van Aert

En pleine lévitation depuis quelques semaines, Wout Van Aert n'en finit plus de surprendre et d'impressionner. Après les Strade-Bianche et Milan-San-Remo, le Belge vient de s'adjuger deux étapes du Tour de France au nez et à la barbe du gratin du sprint mondial. Le coureur de la Jumbo-Visma est le nouveau phénomène du peloton et récolte des louanges des plus grands.

Dernier compliment en date, celui de Mathieu Van der Poel. Même si les deux coureurs, ex-coureurs de cyclo-cross, sont des rivaux, ils se respectent. "C'est impressionnant ce que réalise Wout Van Aert actuellement. Ce n'est pas une surprise qu'il parvienne à gagner sur le plat, mais il est bien plus que solide que je ne le pensais en montagne " a expliqué Van der Poel au micro de HLN.

Un Van der Poel, engagé sur Tirreno-Adriatico, qui se prépare pour les classiques...printanières prévues en fin d'année. Wout Van Aert, lui, va tenter d'accrocher un troisième bouquet à son impressionnante collection. Avec, dès ce mardi, une victoire sur les routes de l'Île de Ré ?