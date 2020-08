Guillaume Martin et Elia Viviani leaders de Cofidis au Tour de France

Le Français Guillaume Martin et l'Italien Elia Viviani seront les leaders de l'équipe Cofidis au Tour de France, qui s'élance samedi de Nice. La sélection a été dévoilée lundi.

Martin, révélé au sein de Wanty-Gobert, sera épaulé par l'Espagnol Jésus Herrada et ses compatriotes Nicolas Edet, Anthony Pérez et Pierre-Luc Périchon. Viviani pourra bénéficier du soutien du Français Christophe Laporte et de l'Italien Simone Consonni pour le lancer dans les sprints.

Martin, 27 ans, disputera le Tour pour la quatrième fois. Il affiché une progression constante, terminant 23e en 2017, 21e en 2018 et 12e l'an passé. "Ce sera forcément une Grande boucle particulière, d'autant qu'on a longtemps cru qu'elle n'aurait pas pu avoir lieu", a-t-il confié. "C'est un soulagement d'être au départ avec un collectif aussi soudé. Grâce à mes bonnes prestations du mois d'août, je l'aborde avec confiance et ambition. L'objectif prioritaire, c'est de viser une victoire d'étape et, en fonction du scénario, de tenter d'obtenir une place d'honneur au classement général."