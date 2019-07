Groenewegen, Ewan ou Sagan rêvent d'endosser le maillot jaune après un sprint royal

La ligne d’arrivée tracée devant le palais royal de Laeken saluera le premier vainqueur du 106e Tour de France. Avec en bonus, le maillot jaune. Sauf énorme surprise, ce coureur sera un sprinter.



Avec les absences de Mark Cavendish (Dimension Data), Marcel Kittel (sans équipe), ou Arnaud Démare (Groupama-FDJ), le plateau aurait pu être plus relevé. Ils sont une dizaine à postuler… mais aucun Belge ne figure dans la liste des favoris.





Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), le meilleur en 2019 Le Néerlandais est sans doute LE grand favori de cette première étape. Il pourrait troquer le jaune de son équipe pour celui du maillot de leader. A 26 ans, Groenewegen possède l’expérience du Tour et à déjà goûter à trois reprises à la victoire.



Fort de ses dix succès en 2019, il arrive sur la Grande Boucle avec énormément de confiance. Il pourra aussi compter sur des équipiers en forme comme Mike Teunissen et surtout Wout Van Aert.

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), le roi du maillot vert Chose rare, Peter Sagan est au départ du Tour sans tunique distinctive. Mais cela ne pourrait pas durer. Le Slovaque possède le palmarès le plus étoffé sur les routes de la Grande Boucle : six maillots verts, onze succès d’étape et quatre jours en jaune.



Si l’objectif prioritaire de l’ancien triple champion du monde reste de s’emparer seul du record de victoires au classement par points, il ne crachera évidemment pas sur un succès d’étape. Encore moins s’il lui permet d’endosser le Jaune. Peto n’est pas un pur sprinter mais avec sa pointe de vitesse, il figure dans les hommes à suivre. D’autant plus que l’arrivée est en faux plat montant.

Caleb Ewan (Lotto-Soudal), un novice ambitieux Le kangourou de Sydney découvre le Tour de France mais il arrive avec des ambitions. "Ce n’est pas chaque année que les sprinters ont l’occasion de prendre le maillot jaune dès la 1ère étape. En plus ce sera en Belgique et je cours pour une équipe belge, ce sera plus spécial que d’habitude. Cela met un peu plus de pression mais quand on veut gagner, la pression est toujours là", assure-t-il.



A presque 25 ans (il les fêtera le 11 juillet), Caleb Ewan vise comme Viviani la passe de trois sur les Grands Tours. Il a déjà gagné sur la Vuelta (1) et le Giro (3). Il a glané deux de ses 6 bouquets 2019 en Italie.

Elia Viviani (Deceuninck – Quick Step) veut faire ses preuves sur le Tour L’Italien est de retour sur le Tour de France après 5 ans d’absence. Depuis 2014, son statut a changé. L’ancien champion d’Italie a pris une autre dimension au sein de la formation de Patrick Lefevere. Au moment d’annoncer sa sélection la formation belge l’a présenté comme "le sprinter le plus prolifique des deux dernières années" (23 victoires). Vainqueur sur le Giro (6) et la Vuelta (3), Viviani aimerait compléter sa collection avec un succès sur le Tour. Il n’a par contre pas encore eu le bonheur de porter le maillot de leader.

Alexander Kristoff (UEA Team Emirates), le dernier vainqueur sur les Champs Le solide norvégien, ancien vainqueur du Tour des Flandres, ne sera pas effrayé par le Mur de Grammont ou le Bosberg. Il a déjà levé les bras sur le Tour trois fois, dont l’an dernier lors de la dernière étape et compte quatre succès en 2019. Jasper Philipsen, l’un des espoirs belges du sprint, aurait peut-être pu se mêler à l’emballage, il devra plus que vraisemblablement se mettre au service d’Alexander Kristoff.

Michael Matthews (Team Sunweb), le dernier maillot vert Bling est sans doute le principal concurrent de Peter Sagan pour le maillot vert. L’an dernier, il avait profité de l’exclusion du Slovaque pour ramener la tunique à Paris. Sprinter-puncher, capable de passer les cols, Matthews n’a peut-être pas la même pointe de vitesse qu’un Groenewegen mais il présente un profil beaucoup plus complet. Il a enlevé trois étapes sur le Tour et s’est imposé deux fois en 2019.

Andre Greipel (Arkéa-Samic), le vieux Gorille veut encore rugir Comme Peter Sagan, son palmarès renseigne 11 succès d’étape dans la Grande Boucle. Mais à 36 ans, le Gorille de Rostock commence à sentir le poids des ans. Si on excepte sa victoire à la Tropicale Amissa Bongo, l’Allemand ne s’est pas vraiment illustré cette saison. Il n’a signé que quatre Top 10.

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) et Christophe Laporte (Cofidis), les grosses cotes Avec respectivement 3 et 5 participations, Colbrelli (1 victoire à Oman en 2019) et Laporte (4 succès en 2019) ont déjà été confronté à la grandeur du Tour. On devrait les retrouver dans les Top 10 mais s’ils parvenaient à régler un sprint massif, ce serait une sacrée surprise. Aucun des deux n’a gagné sur un Grand Tour.

