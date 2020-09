Greg Van Avermaet a attaqué avec le maillot jaune dans un coin de la tête

6ème étape : Le Teil > Mont Aigoual : Victoire de Alexey Lutsenko - Tour de France 2020 -... Alexey Lutsenko (Astana) a remporté la sixième étape du Tour de France au sommet du Mont Aigoual, arrivée inédite. Le champion du Kazakhstan s’est imposé en solitaire. Adam Yates (Mitchelton-Scott) reste en jaune après une journée sans histoire pour les favoris. Lutsenko s’est montré le plus fort d’une échappée de 8 hommes où figurait aussi Greg Van Avermaet (CCC). Il a fait la différence dans les plus forts pourcentages du col de la Lusette. Il devient le deuxième coureur de son pays à gagner sur la Grande Boucle après son patron Alexandre Vinokourov. Cette sixième étape peut sourire aux baroudeurs. Beaucoup l’ont cochée. Et cela se traduit sur la route : on assiste à plus d’accélérations dans le premier kilomètre que sur toute l’étape d’hier.