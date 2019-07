Gouvenou : "Une édition incroyable, seuls les purs grimpeurs pouvaient s'en sortir"

La direction du Tour de France sort de deux journées très compliquées en termes de gestion de la course. Les deux dernières étapes ont été écourtées en raison des conditions climatiques. Le terrain de jeu du peloton était toutefois suffisant pour que les meilleurs grimpeurs de cette Grande Boucle puissent s’exprimer, estime le directeur technique du Tour Thierry Gouvenou.

"On avait annoncé un tour très montagneux. Seuls les purs grimpeurs pouvaient s’en sortir. Cela a été le cas dans les dernières étapes, on a bien vu que Bernal a survolé le Galibier et l’Iseran et je pense qu’avec l’étape du jour avec l’arrivée à Val Thorens on aurait vu la même chose. C’est le pur grimpeur qu’on attendait, le Colombien aussi qu’on attendait, il est là avec son maillot jaune et je ne pense pas que le fait de réduire la distance de la dernière étape change quelque chose à la philosophie générale du tour de France", a répondu Gouvenou à notre micro.

L’incertitude au général a tenu les fans de cyclisme en haleine tout au long des trois semaines, ce qui ne fut pas vraiment le cas ces dernières années. Gouvenou n’a pu que s’en réjouir. "Je crois qu’on a vraiment vécu une édition incroyable, on a un vainqueur assez emblématique et qui était attendu, on a eu aussi beaucoup de surprise et de moments d’euphorie, je crois que l’on retiendra ce Tour de France comme un moment magique."