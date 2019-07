Gouvenou: "Quand Sagan va en Australie en début d'année prendre des contrats, il est moins regardant" sur la chaleur

Avec près de 40 degrés, les routes du tour se transforment en route du four. Et hier, les coureurs ont souffert. Les coureurs boivent une litre et demi par heure. Alors il faut tout une organisation pour la distribution des bidons. Mais alors que le mercure et les routes vont encore s'élever ces prochains jours, y a-t-il danger pour le peloton?

"Les médecins estiment qu'on ne peut pas rouler quand il fait plus de 44 degrés" explique Pascal chanteur, ancien coureur et représentant du syndicat des coureurs. "A partir de là on prend les mesures adéquates."

Alors pour l'étape du jour, quelles mesures concrètes ont été prises? "L'UCI a mis en place depuis quelques années un protocole quand les conditions sont extrêmes" déclare Thierry Gouvenou, Directeur technique du Tour. "Quand cela devient extrême, on se réunit avec des représentants des coureurs, des équipes et de l'organisation. cela a été fait ce matin. Vu les conditions annoncées: maximum 36°, pas d'orages, on n'a décidé que les conditions n'étaient pas vraiment extrêmes et qu'on pouvait partir comme cela."

"Mais on adapte" tempère le Français. "Le ravitaillement va être ouvert très vite et sur demande des coureurs les délais d'élimination vont être calculé sur le groupe principal et non sur le vainqueur. Cela va permettre à certains coureurs de finir l'étape sans être stressé."

Les conditions font réagir les coureurs dont le Slovaque Peter Sagan, actuel porteur du maillot vert. "J'avais l'impression de rouler dans un four" a-t-il expliqué mardi. "J'ai dû boire énormément de bidons. A chaque fois j'en prenais un, puis un autre, puis un autre. Nous avions de la chance aujourd'hui que c'était plat. Des températures comme celles-ci dans une étape de montagne, c'est un suicide".

"Quand il va en Australie en début d'année prendre des contrats, il est moins regardant" a simplement répondu Thierry Gouvenou.