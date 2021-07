Gouvenou justifie le prix de la combativité attribué à Elissonde : "on a voulu récompenser le travail de l’équipe Trek"

Le prix de la combativité a été attribué à Kenny Elissonde, ce mercredi. Malgré son numéro sur les pentes du Mont Ventoux, Wout van Aert n’a pas trouvé grâce aux yeux du jury. Thierry Gouvenou, directeur technique des épreuves d’ASO, a justifié cette décision à notre micro.

"On peut remercier les coureurs pour la manière dont ils courent depuis le début du Tour. C’est vraiment un exploit majeur qu’a réalisé Wout sur les pentes du Ventoux. Je sais que ça fait débat, depuis longtemps. On a un jury. Ce n’est pas un classement mathématique. C’est subjectif. Ce qui a été pris en compte, c’est le travail de Trek. Il y avait trois coureurs à l’avant et ils ont fait en sorte que l’échappée se développe. Au sein de cette équipe, on a choisi Elissonde. Mais ce n’était pas acquis avant le sommet du Ventoux. Une fois qu’on a vu que Wout van Aert allait s’assurer la victoire sur l’étape, on a voulu récompenser le travail de l’équipe Trek. Sans ce travail, on n’aurait peut-être pas eu de succès de van Aert. C’est une manière de partager", explique Gouvenou, l’un des cinq membres du jury. Il compte chacun une voix à laquelle il faut ajouter le vote du public.