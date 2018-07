Gilbert sur les ambitions de Quick-Step au Tour : "On va jouer la victoire pratiquement tous les jours"

C'est dans un supermarché d'un partenaire que Quick-Step Floors a tenu en grande pompe sa conférence de presse de présentation avant le Grand Départ du Tour de France. A cette occasion, Philippe Gilbert, qui fête ses 36 ans ce jeudi, a exprimé ses attentes pour cette 105ème édition de la Grande Boucle.

"C'est une journée un peu chargée, déclare le coureur belge au micro de la RTBF. On a eu une reconnaissance d'étape ce matin, on a cette conférence de presse, puis on a le meeting annuel pré-Tour de France et enfin la présentation des équipes. Ce soir, on se retrouvera tous ensemble et on va boire un verre pour célébrer mon anniversaire. Je préférerais le fêter ailleurs que sur le Tour pour pouvoir beaucoup plus en profiter mais c'est souvent comme ça."

Gilbert va donc prendre le départ de son 9ème Tour. Avec ambition et envie.

"Ça va être un Tour de France intéressant avec une équipe très forte et très jeune mais qui est déjà expérimentée. Personnellement, j'aimerais gagner une étape. Vu ma forme, je crois que c'est réalisable. On va jouer la victoire pratiquement tous les jours. A part, les arrivées très très dures au sommet. Sinon, on va toujours être concernés, motivés et occupés à jouer la victoire" estime le double champion de Belgique (2011 et 2016) qui ne vise pas une étape en particulier et qui s'adaptera surtout aux performances collectives.

"C'est toujours difficile de pointer une étape à l'avance. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Notamment de notre départ. Si samedi, Fernando Gaviria gagne l'étape, ce qui est prévu, il sera maillot jaune. A partir de ce moment-là, ça va changer un peu les choses. Il va falloir un peu défendre le maillot, assumer un peu plus donc rouler un peu plus. On va essayer de rester maître de la situation mais quand on a un maillot jaune dans l'équipe, c'est toujours quelque chose qui change la donne. Il y a des responsabilités à prendre. Il faut assumer la course. Il faudra voir aussi comment se déroule notre contre-la-montre par équipe après trois jours. Si on le gagne, ce sera de nouveau un d'entres-nous qui aura le maillot. Ce sont des choses réalisables et même prévues dans nos têtes. On a vraiment de belles ambitions" poursuit Gilbert.

La première semaine réserve aux coureurs pas mal de surprises qui ne sont pas sans rappeler les classiques du printemps.

"En 2011, c'était un peu similaire, analyse celui qui avait porté le maillot jaune pendant un jour à cette époque. C'était toujours un peu technique, c'était aussi la première année que le Tour introduisait des routes plus étroites. C'était une première et ça avait été une réussite. On avait eu un Tour plus attractif et plus nerveux. Je pense que cela peut se répéter cette année. Il ne faut pas oublier qu'on démarre de Vendée. C'est un département très venteux, très dégagé. C'est souvent ouvert donc il peut y avoir des éventails et des bordures. Il pleut aussi très souvent. Il ne faudra pas être surpris. Cela peut provoquer des attaques ou des chutes."

"Au plus il fera mauvais, au mieux ce sera pour nous. On passe tous bien sous le mauvais temps. On a aussi du très bon matériel donc ce sera à notre avantage" conclut le Remoucastrien.