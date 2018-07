Gilbert : "Sur le Tour de France, tout est multiplié : le stress, le bruit..."

La deuxième étape du Tour de France 2018 a une nouvelle fois été marquée par un final très nerveux et la chute de quelques cadors du peloton : après Chris Froome samedi, c'est cette fois le maillot jaune Fernando Gaviria qui s'est retrouvé au sol à deux kilomètres de l'arrivée.

Son coéquipier chez Quick-Step, Philippe Gilbert, s'en est seulement rendu compte à quelques centaines de mètres de la ligne...

"On avait prévu d'être là dans les quatre derniers kilomètres, mais c'était chaotique, a commenté Philippe Gilbert au micro de la RTBF. Nous avons essayé de rester unis, mais c'était impossible, ça frottait vraiment fort. Je ne me suis pas rendu compte de la chute et de la cassure. Apparemment, Bob Jungels nous l'a dit à la radio, mais avec les gens, je n'ai rien entendu. Je roulais en tête, et quand je me suis écarté, j'étais à fond, et je n'ai pas pu parler pour prévenir Julian Alaphilippe que Fernando Gaviria n'était pas là. Si j'avais pu reprendre mon souffle et lui transmettre le message, on aurait pu mieux faire. Mais ça arrive, c'est le Tour de France, tout est multiplié : le stress, le bruit... C'est tombé pas loin derrière nous, mais on n'a rien entendu !"