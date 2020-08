Gilbert, Sivakov, Bennett, Pinot : le point sur les éclopés de la 1e étape du Tour

"C'était trop dangereux pour courir."

En quelques mots, Greg Van Avermaet a résumé le ressenti de l'ensemble du peloton à l'issue d'une première étape du Tour beaucoup plus animée que prévu. Avec une pluie battante qui rendait les chaussées glissantes et donc toute progression dangereuse, les coureurs ont dû jongler pour ne pas tomber. Et si certains ont su passer entre les gouttes, d'autres n'ont pas su éviter les gamelles. En tout, près de 60 coureurs ont goûté le bitûme. Faisons le point sur les principales victimes.