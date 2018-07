Gilbert: "Remonter sur un vélo dans les 3 à 5 semaines"

Philippe Gilbert (Quick Step) a quitté ce vendredi l’hôpital d'Herentals où il avait passé une série d'examens après sa terrible chute lors de la 16e étape du Tour de France. "La fracture n'est pas compliquée" analyse Philippe Gilbert à notre micro. "Il n'y a pas de raison de rester longtemps à l’hôpital pour ce genre de chose. J'ai donc déjà commencé ma rééducation et j'espère être de retour le plus rapidement possible."

Le Belge n'hésite pas à se fixer un retour dans le peloton avant la fin de la saison. "Il est trop tôt pour se projeter" ajoute le Belge. "Je vais remonter sur un vélo dans les 3 à 5 semaines. L'objectif est de ne pas trop perdre entre temps. La saison est longue. Je me mets cela comme but et je me motive. Si je pouvais y arriver, cela me permettrait d'élever mon niveau avant l'hiver. Et de travailler pour la saison 2019. Je suis en famille, c'est le meilleur médicament possible."

Philippe Gilbert est passé au dessus d'un muret et a chuté de plusieurs mètres de haut. A la vue de son bilan médical, on peut dire qu'il a eu de la chance. "Quand j'ai vu que j'avais atterri sur des rochers et que j'avais un peu mal partout, j'ai eu peur. Je pense que le corps, quand il a des frayeurs pareilles, se met en sécurité. Il n'y a pas de douleur dans les premières minutes. Je me suis dit: "ce n'est pas parce que je ne sens rien que je n'ai rien." J'ai attendu de me relever avant de faire un premier bilan. Et je m'en sors bien."