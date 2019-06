Gilbert privé de Tour, comment expliquer cette non-sélection surprise ?

Un vent venu de France, via le journal L'Equipe, avait éveillé l'attention : et si Philippe Gilbert était privé de Tour de France ? Ce mercredi matin, c'est (malheureusement) la confirmation. Deceuninck - Quick-Step a dévoilé sa sélection de huit coureurs pour le Tour de France, et le nom de Gilbert n'y figure pas.



La surprise est totale. D'abord et surtout pour le coureur. Philippe Gilbert a appris sa non-sélection lundi dernier via un coup de téléphone de Tom Steels, l'un de ses directeurs sportifs. Pourtant, quand Gilbert a planifié sa saison 2019 avec l'équipe, ils avaient pointé deux objectifs : les classiques et le Tour. Toute sa longue préparation hivernale a été axée en fonction de cela. Jusque lundi dernier, le champion belge était persuadé de prendre le départ, chez lui, à Bruxelles le samedi 6 juillet. Alors comment expliquer cette décision à première vue illogique ? Tentons le décryptage...



Sur le plan sportif d'abord, rien ne justifie cette non-sélection. Philippe Gilbert tient la forme, il l'a prouvé en bouclant un très bon Dauphiné. Le coureur de Remouchamps a également participé au stage en altitude de son équipe, en mai dans la Sierra Nevada, avec Julian Alaphilippe, Enric Mas et Dries Devenyns. Au départ de ce Tour, Phil avait des ambitions. Avec une 1ère étape dévolue aux sprinteurs, une 2ème étape sous forme de chronos par équipes (où Deceuninck - Quick-Step performe) et une 3ème étape (entre Binche et Epernay) proposant des bosses dans le final, Gilbert pouvait logiquement rêver du maillot jaune. Est-ce que ses ambitions entraient trop en collision avec celles du sprinteur Elia Viviani, du puncheur-grimpeur Julian Alaphilippe et du coureur de classement général Enric Mas ? Première piste de réflexion...



Cherchons une autre piste ailleurs. Depuis quelques semaines, les téléphones chauffent dans les pelotons. Nous sommes en pleine période de mercato. La règle impose logiquement la date du 1er août pour annoncer les transactions, mais en coulisses tout se négocie déjà. Patrick Lefevere a déjà prolongé les contrats de deux de ses fers de lance : Zdenek Stybar et Julian Alaphilippe. Et pour le coureur français, Patrick a cassé sa tirelire. Alaphilippe aurait très largement doublé son salaire.



Philippe Gilbert est lui en fin de contrat. Deux possibilités s'offrent donc à lui : prolonger ou trouver une autre formation pour 2020. Gilbert a, notamment, reçu des offres de plusieurs équipes du World Tour. Chez Deceuninck - Quick-Step, Patrick Lefevere n'a plus énormément de liquidités après avoir renégocié le contrat de Alaphilippe. Il aurait proposé à Gilbert une prolongation d'une seule année, jusque fin 2020 donc. Mais Philippe semble plutôt à la recherche d'un contrat pluriannuel. Le coureur a toujours faim et souhaite rouler encore quelques années avec Milan-Sanremo et les Championnats du monde en tête (en 2021, ils se dérouleront en Belgique).



Les deux hommes n'auraient donc pas trouvé d'accord. Suite à cela, Patrick Lefevere préférerait ne pas emmener Gilbert sur le Tour, de peur qu'il ne joue sa carte personnelle et cherche des bons résultats individuels pour séduire une autre équipe. Pour l'instant, la formation belge a simplement justifié son choix par cette phrase laconique : "C'est dommage que quelqu'un comme Philippe Gilbert doive passer son tour, mais on ne peut choisir que huit coureurs. Cela a été très difficile. On a l'impression de présenter une équipe très bien balancée".

En attendant, la rupture et le divorce semblent consommés. On imagine mal Philippe Gilbert digérer cette décision de l'équipe, lui qui est pourtant irréprochable depuis son arrivée en 2017. Une victoire à l'Amstel Gold Race, une autre au Tour des Flandres, un succès cette année sur Paris-Roubaix, et des sacrifices pour favoriser la victoire de ses équipiers. Niki Terpstra, Yves Lampaert et Julian Alahilippe (cette année sur Milan-Sanremo) peuvent en témoigner. Jusqu'ici, Gilbert n'a cessé de louer et prôner les valeurs de Deceuninck - Quick-Step.

Cette non-sélection surprise impacte également l'organisateur du Tour de France. Encore lundi, ASO était entré en contact avec Philippe Gilbert pour mettre en place une conférence de presse avec Eddy Merckx lors du Grand Départ bruxellois. C'est Gilbert lui-même qui a prévenu ASO de sa non-sélection. L'organisateur rit... 'jaune'. Après les forfaits de Chris Froome et Tom Dumoulin, c'est une nouvelle grande figure du cyclisme actuel qui ne prend pas le départ de la Grande Boucle. Eddy lui-même est déçu et ne comprend pas que son ami Philippe ne soit pas là pour sa fête.

Même si Gilbert est apparemment dans la liste des réservistes pour le Tour, il ne se fait plus beaucoup d'illusion. Alors comment rebondir ? Tout dépendra de l'attitude de son employeur et des courses sur lesquelles il prendra le départ. Phil souhaiterait maintenant se rabattre sur la Vuelta, une excellente préparation avant les Mondiaux du Yorkshire qui lui conviennent. Pour ce qui est des prochaines saisons, on l'a dit, le champion belge a reçu plusieurs propositions. Une chose est certaine, si Philippe Gilbert souhaite taper du poing sur la table et s'offrir un joli pied de nez, une occasion s'offre à lui dimanche avec les Championnats de Belgique sur route. Et si Gilbert venait à s'imposer ?