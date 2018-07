Gilbert : "On a tout perdu dans la montée quand le groupe a explosé"

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) était déçu d'avoir manqué le maillot jaune pour une poignée de secondes lundi à l'issue du contre-la-montre par équipes de la troisième étape du Tour de France, sur 35,5 km à Cholet.

Quick-Step Floors a pris la 3e place à 7 secondes de BMC, victorieuse et qui permet à Greg Van Avermaet d'endosser la précieuse tunique jaune. Quick-Step Floors a perdu quelques éléments dans une bosse au kilomètre 28 perdant de précieuses secondes, ce que regrettait le coureur de Remouchamps.

"On a tout perdu dans la montée quand le groupe a explosé. Je ne sais pas trop bien ce qui s'est passé, je vais revoir les images, mais on a décidé d'attendre parce qu'on était loin de l'arrivée. Cela nous a coûté peut-être la victoire et la maillot jaune, c'est très cher payé. Avec 6 secondes de retard au dernier intermédiaire, je pensais que c'était toujours jouable. A la fin, c'est raté", a commenté Philippe Gilbert à notre micro.

Philippe Gilbert est à 4e à cinq secondes de Greg Van Avemaert au classement général.