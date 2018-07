Gilbert: "Je croyais que j'étais cassé de partout, je m'en sors bien"

Philippe Gilbert a tiré tout droit dans un virage de la descente du Portet d'Aspet et est passé au dessus du muret de sécurité ce mardi dans la 16ème étape du Tour de France. Malgré sa tentative de freinage désespérée, il n'a pas été en mesure de virer.

"Je chute et c’est de ma faute, c'est une erreur de trajectoire de ma part" a affirmé le coureur belge directement après l'étape. "Je suis tombé sur des pierres et sur le coup, je croyais que j’étais cassé de partout. Je m’en sors bien."

"C'était effrayant. C'était assez profond - je pense environ 4 mètres - mais il y avait beaucoup de pierres. Et quand je me suis retrouvé en bas, je n'ai plus osé bouger. Je pensais que tout était cassé."

"J'ai attendu. Mais on est venu rapidement à mon secours. J'ai mal et mon genou est bien abîmé. Mais je pense que rien n'est cassé, heureusement."

Philippe Gilbert était ébranlé en rentrant dans son bus. Le Belge et visiblement ému et en larmes. Son staff a refusé toute interview supplémentaire et a pris directement la direction de l’hôpital avec son coureur.