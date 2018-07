Gilbert chute et tombe dans un ravin dans la descente du Portet d'Aspet

Philippe Gilbert, en tête de la 17e étape, a tiré tout droit dans un virage de la descente du Portet d'Aspet, sans doute trompé par la trajectoire de la moto qui le précédait. Malgré sa tentative de freinage désespérée, il n'a pas été en mesure de virer. Il a percuté le muret et a été éjectée dans le ravin tête la première.



Assez rapidement, on a été rassuré. Les images de la réalisation nous ont montré l'ancien champion du Monde assis sur le parapet. Il a même levé le pouce en direction de la caméra.



Il est remonté en selle et a continué l'étape.