Gilbert : "C'était un peu "sauve-qui-peut" dans les Alpes, certains ont fait des crises d'angoisse"

L'équipe Quick-Step Floors est désormais orpheline de son sprinter Fernando Gaviria après l'abandon du Colombien, jeudi, sur les routes de la 12ème étape. L'un des grands animateurs de ce début de Tour, Philippe Gilbert, regrette évidemment le départ de son coéquipier, vainqueur de deux étapes, et revient sur la panique qui s'est emparée de nombreux coureurs lors du triptyque alpestre.

"Cet abandon, ça change beaucoup de choses, a précisé Philippe Gilbert au micro de la RTBF. C'est triste pour nous, parce que c'était une arme importante pour les sprints. C'est dommage de le perdre, et nous sommes tous un peu tristes pour lui. Aujourd'hui, cela pourrait être une belle étape, mais celle de demain fait peur à beaucoup de monde. Je pense qu'on a déjà entamé beaucoup de réserves lors de ces dix premiers jours, et tout le monde a un peu peur d'en faire trop et de passer à la trappe ensuite. L'étape de demain sera très piégeuse, courte, il faudra faire attention. Dans les Alpes, c'était un peu "sauve-qui-peut", certains coureurs ont paniqué, fait des crises d'angoisse parce qu'ils se retrouvaient tous seuls et voyaient qu'il restait cinq heures de vélo devant eux..."