Gilbert : "Avoir un mois d'entrainement et une course avant d'aller au Tour"

Roland-Garros, Euro de football, Jeux Olympiques : les grandes compétitions prévues durant l'été tombent les unes après les autres suite à l'avancée du coronavirus. Une épreuve majeure n'a pas encore été annulée : le Tour de France, qui doit débuter le 27 juin.

"Ce n'est pas facile pour les organisateurs de prendre des décisions car on avance tous dans l'inconnue. On est tous dans la même situation : on espère tous que le Tour va s'organiser et que le reste de la saison va reprendre son cours, mais on comprend que certaines choses sont beaucoup plus importantes. Il y a des priorités avant le sport. Au quotidien, je fais deux exercices de rouleau par jour. J'ai aussi des exercices de gym. J'ai la chance d'avoir un trampoline à la maison, ça permet de travailler spécifiquement. C'est du poids de corps car pas d'accès à une salle, mais ça suffit", indique Philippe Gilbert, contacté par vidéo interposée.

L'expérimenté coureur belge ressent un sentiment particulier, mais semble avoir trouvé un rythme. "On se prépare sans objectif précis. On a modifié le programme d'entrainement, on fait des entrainements courts et intensifs afin de garder un maximum de condition. On peut toutefois difficilement travailler l'endurance. Ce n'est pas conseillé de faire 3-4 heures de rouleau par jour. Ce n'est pas la même position, c'est statique, on ne travaille pas les muscles de la même façon et ce n'est pas très agréable. Ensuite, on perd énormément de minéraux vu la transpiration et le manque de ventilation. Ca peut même être dangereux pour la santé de faire des longues périodes de rouleau dans la durée. Une sortie extrême de rouleau par mois, ce n'est pas bien grave. Si on en fait trop... Ce n'est pas le moment de se retrouver à l’hôpital en déshydratation par exemple. Il faut éviter les excès et rester calme", a poursuivi notre compatriote.

Faut-il simplement reporter le Tour de France selon lui ? Il avance une piste. "On est certainement parti pour une période de confinement plus longue que prévu initialement, notamment en Belgique ou en France. On sait que ça va être compliqué de reprendre la saison rapidement. Ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir une sorte de période d'entrainement où on serait tous sur le même pied d'égalité. Pratiquement tout le monde continue de rouler sauf en Italie, en France et en Espagne, trois des pays les plus importants du cyclisme qui sont donc pénalisés. On aimerait que tout le monde puisse s'entrainer au moins un mois et repartir idéalement sur une course de préparation avant le Tour de France. Recommencer par le Tour : C'est chaud ! 21 étapes et une épreuve difficile. Il faut de bonnes bases pour partir sur trois semaines de course. Il faudrait donc au moins une course, ne serait-ce que pour la confiance, et un mois d'entrainement", conclut Philippe Gilbert.