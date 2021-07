"Gestion dans le col, à fond dans les descentes", voici comment Deceuninck-Quick Step amène Cavendish dans les délais

Jérémy Cabot a assisté aux premières loges au travail abattu par l’équipe Deceuninck-Quick Step pour amener Mark Cavendish dans les délais. Le jeune coureur français était aux côtés du Wolfpack lors de l’étape du Mont Ventoux. Il raconte sa journée avec une certaine admiration. Le train bleu devra encore serrer les rangs autour de son sprinter dans les Pyrénées.

"C’est une sacrée organisation. Ils ont des années d’expérience. Ils ne paniquent jamais", détaille le coureur de Total-Energies. "Ils gèrent toujours bien le tempo dans les cols pour ne pas trop cramer Mark. Par contre, les descentes, c’est à fond. Si on compare les temps avec les échappées, je pense qu’on va aussi vite dans les descentes. Les parties plates, c’est à fond aussi. Pour quelqu’un comme moi qui découvre le Tour et qui vit une mauvaise journée comme hier, c’est rassurant d’être avec des coureurs comme ça. On veut rester avec ce groupe-là parce qu’on sait que si on y arrive, on sera dans les délais. Ça simplifie les choses."



"L’équipe lui ramenait les bidons, les gels, c’était beau à voir. Chapeau à eux. Au moment où on a été lâchés, il y avait encore un sacré paquet de route à faire. Ils font un sacré boulot. On les voit dans les étapes de sprinters où il peut lever les bras. Les Declercq, les Devenyns le boulot qu’ils font en montagne est peut-être encore plus important que celui qu’on voit à la télé".