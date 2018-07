Gérard Bulens sur la 1ère semaine du Tour: "Les coureurs n'ont pas toujours respecté les organisateurs et les spectateurs"

A l'heure où le peloton du Tour de France profite d'une journée de repos avant d'aborder les Alpes, Gérard Bulens, consultant de la RTBF dresse le bilan de cette première semaine de course. 2 étapes pour Gaviria, Sagan et Groenewegen. BMC maître du temps dans le chrono par équipe de Cholet. La résurrection de Degenkolb sur les pavés de Roubaix sans oublier les 7 jours en jaune de Greg Van Avermaet. Ce sont quelques uns des temps forts de la Grande Boucle.

Une course marquée aussi par un certain manque d'intérêt des équipes pour intégrer les échappées. "Le peu d'enthousiasme des coureurs pour aller dans l'échappée m'a frappé. Je trouve cela regrettable. Ça donne une mauvaise image du vélo". Gérard Bulens explique ce manque de combativité par une évolution médiatique: "Je crois que la valeur publicitaire d’un maillot n’est plus ce qu’elle était à cause du fait qu’il y a beaucoup de médias sociaux et que l’on fait beaucoup de publicité par ce biais-là. Un spécialiste du marketing m’a d’ailleurs dit dernièrement qu’on ne donnait plus un même budget par rapport à ce qu’il se passait il y a 20 ans. C’est sans doute une des raisons. Maintenant, le Tour sera dur. Il fait chaud. On peut trouver mille et une raisons, mais je trouve que les coureurs n’ont pas toujours répondu à l’appel, ils n’ont pas toujours respecté les organisateurs ni les spectateurs."

Au niveau des candidats à la victoire finale à Paris, la course a déjà livré quelques enseignements intéressants. "On l’a vu dans une étape difficile comme Roubaix. Les principaux candidats à la victoire finale n’étaient pas vraiment à l’aise. On savait que cette étape serait dangereuse. Personne ne gagnerait le Tour, mais certains pouvaient le perdre. Malheureusement, comme l’an dernier, Richie Porte a chuté et disparaît du Tour. C’est dommage. Entre les favoris, les différences ont été créées sur des chutes ou des ennuis techniques, mais pas sur leurs propres forces. Le fait que Landa soit revenu, que Bardet soit revenu, cela montre que ces garçons sont très bien. On a vu du très bon Quintana dans l’étape de Roubaix. On a vu du très bon Chris Froome. Je pense que tout le monde est prêt pour aborder la montagne."

Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour est pour Gérard Bulens l’homme de cette 1ère semaine de course. "Froome a dû digérer les sifflets (liés à l’affaire du contrôle anormal au salbutamol). Le Britannique a montré qu’il était là, alors qu’il a eu un début de Tour très difficile puisqu’il a chuté le 1er jour. Il a fait preuve de caractère. Il est concentré sur son sujet et montre aujourd’hui qu’il est fort."

Côté belge, le bulletin est plutôt positif avec la semaine en jaune de Greg Van Avermaet qui a marqué ce début de Tour de France. "Greg Van Avermaet a presté au niveau que l’on attendait de lui. Une semaine en jaune, ça vaut le coup! On a aussi vu un super Philippe Gilbert qui n’est pas récompensé. Il a souvent été frappé par la malchance ou a été bloqué par la tactique d’équipe. Ce qui l’a empêché d’aller au bout lors de l’étape de Roubaix."